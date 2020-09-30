修憲委員會2席召委 民進黨團擬推派鍾佳濱、周春米

立法院朝野黨團日前經協商決議成立修憲委員會，並依政黨比例組成，今將送交推派名單，接下來將由立法院長游錫堃擇期召集首次委員會選出5席召委。據了解，民進黨團將推派民進黨立委鍾佳濱、周春米擔任召委。

立法院朝野黨團日前經協商決議成立修憲委員會，依政黨比例由民進黨團推派22人、國民黨團推派14人、民眾黨團推派2人、時代力量黨團推派1人組成。目前朝野相關修憲提案，主要包括「18歲公民權」、「廢除考監兩院」等議題，民進黨立委陳亭妃等，也提出「邁向國家正常化」憲法增修條文修正草案。

據悉，民進黨團提報參加修憲委員會的名單為，民進黨立委邱志偉、羅致政、劉世芳、吳思瑤、范雲、黃世杰、莊瑞雄、蔡易餘、郭國文、賴瑞隆、劉建國、伍麗華、何志偉、趙天麟、蘇巧慧、王定宇、張宏陸、鍾佳濱、管碧玲、周春米，並給予2名額給無黨團的無黨籍立委林昶佐，及基進黨立委陳柏惟。

至於民進黨團的召委人選，民進黨團書記長莊瑞雄表示，一席規劃推派黨團書記長，另一席則推派民進黨籍司委會立委。莊瑞雄表示，由於黨團原來規劃由鍾佳濱續任黨團書記長，先前修憲公聽會也都由鍾佳濱舉辦，原則上他將禮讓召委一職給鍾佳濱。而另一席人選，據了解，黨團已決定推派周春米。