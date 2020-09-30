促轉會：威權時期大法官評議記錄於11月進行移轉

為還原歷史真相，促轉會希望司法院能公開相關解釋函文的檔案。促轉會指出，司法院目前已將此批檔案通報為政治檔案，並由檔案局完成審定，預計於今年11月進行移轉。國民黨立委則要求相關單位至立法院報告。

為了解威權時期，司法受影響狀況，促轉會向司法院調閱威權時期大法官評議記錄，因司法院提供的資料人名被遮掩，被質疑「不夠透明」，促轉會並日前在舉辦「大法官與轉型正義」研討會，不過被部分立委解讀是「修理司法院、凌駕司法權」。

促轉會今發新聞稿表示，促轉會舉辦「大法官與轉型正義：從9份解釋談起」學術研討會，是考量此批解釋涉及台灣民主體制發展、軍事審判案件標準與轉型正義等重要議題，為還原歷史真相重要資料，才在歷經與司法院協調溝通後，於去年底所獲得的9份大法官解釋案卷，並以此為基礎，邀請法律界學者專家進行檔案解讀後的報告成果。

促轉會指出，司法院目前已將此批檔案通報為政治檔案，並由檔案局完成審定，預計於今年11月進行移轉。至於實務上如何移轉，如何揭露公務人員姓名等，將循政治檔案條例相關規範。對此，促轉會尊重檔案局職權，期待相關檔案能及早公開為社會所用。

促轉會強調，政治檔案條例所認定的標的，僅限特定歷史時期且與戒嚴、動員戡亂體制等有關之記錄與文件，部分輿論將促轉會調用數十年前的資料，解讀為「侵犯審判核心、影響司法獨立」，促轉會表示遺憾。

而有部分輿論試圖將政府機關間的相互協力，與意見溝通過程，評論為行政權凌駕司法權，欲激起機關間對立，促轉會則表示無法接受這種操作。

促轉會表示，從轉型正義的角度來看，這些資料有助於還原威權統治時期諸多重要歷史真相，例如部分檔案揭露黨國體制對大法官的干涉，但也呈現大法官試圖爭取自主的過程，以釋字第31號解釋為例，其奠定了萬年國會合法性基礎，但審查時間僅有5天，且初始即預設不必討論國會「應改選」的方向，卻仍有大法官表達抗議。

而立法院司法委員會今邀請促轉會主委楊翠至立法院做業務報告，並備詢。國民黨立委認為司法院態度保守，不願公布檔案中公務人員的姓名，顯然行政院和司法院之間有不同見解，於會中提出臨時提案，咨請總統協調兩院爭議。

然而，民進黨立委劉世芳則表示，就她與司法院的了解，司法院與促轉會雙方並無互相指責不夠透明一事，而是司法院怕違反大審法規定，不過國發會檔案局已認定9份大法官解釋為政治檔案，不必院際協調，最終委員會針對藍委的臨時提案不予處理。國民黨立委則要求排案讓相關單位來委員會報告。