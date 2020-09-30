劍龍級潛艦戰系提升 美知會國會提供我輸出許可文件

國防部下周三將在立法院進行業務報告，同時進行預算解凍案。針對現正進行中的「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，根據國防部最新說明指出，對於協助台灣潛艦系統提升的相關裝備及技術輸出問題，美國已在今年5月30日通過知會國會程序，中科院已在今年8月4日已交付海軍相關輸出許可核准證明文件，後續將可依全案規劃進度推展，於110至111年規劃執行人員訓練丶裝備產製交運及交付部分文件。

國防部表示，劍龍級潛艦戰鬥系統面臨老舊及消失性商源現況，藉由中科院與國外廠商合作，執行劍龍級潛艦戰系性能提升，換後可強化系統處理及運作功能，提高系統穩定度及可靠度，有效執行戰術作為，發揮潛艦作戰效能。

但國民黨立委馬文君、江啟臣等立委原提案指出，海軍於107-113年度編列74億1254萬餘元辦理「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，但迄今尚未執行完畢，109年度編列3億8950萬餘元規劃於海軍戰鬥系統工廠建立岸置測試站，待此案113年完成性能提升，114年系統配合修期執行相關維修保養任務需使用到岸置測試站時，相關測試裝備都已逾保固期，不符合投資效益。因此針對「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」預算編列3億8892萬5千元，凍結1億元。

根據國防部最新向立法院提出的預算解凍報告指出，美國已在今年5月30日通過知會國會程序，中科院在8月4日已交付海軍相關輸出許可核准證明文件，後續可依全案規劃進度推展，於110至111年規劃執行人員訓練丶裝備產製交運及交付部分文件。

國防部表示，「岸置測試站」預計民國111年完成建置及啟用，以提供裝備接收及裝艦前，單機及系統整合測試，並可實施人員操作訓練，增加操作熟悉度。報告並且表示，為避免全案因受美方審查核准程序延誤影響，造成裝備逾保固期，海軍已管制此案各項裝備，必須在海軍接收及完成驗測合格後，才能開始列計保固。

國防部表示，中科院已與國外廠商完成各主、次項裝備合約簽署，持續由雙方依約完成戰系裝備獲得及整合，海軍持續管制各裝產製及獲得進度，完成戰系提升。