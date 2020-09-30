明天中秋節 韓國瑜想起許崑源：今年過得很慢也很快

明天就是中秋節，高雄市前市長韓國瑜在臉書上有感而發的表示，「今年似乎很慢，今年卻也很快」，往年的月圓人圓，從此以後並不相同。他日前到佛光山看著已故的高雄市前議長許崑源，想起過去每次與他見面，許心心念念著高雄、台灣、鄉土、下一代，讓韓想起初來高雄時，也是許引領著他走過兩年多的坎坷跌宕。

韓國瑜說，轉眼明天就是中秋，往年的月圓人圓，從此以後並不相同。那天到佛光山看望議長，順著寺院台階拾級而上，想起每次和他見面，他總是心心念念著高雄、台灣、鄉土、下一代，相信就算在這一片梵唱禪音、暮鼓晨鐘裡，以他的執著大愛，這些依然會是他的心心念念。

韓國瑜表示，當初來到高雄時，就是他的心心念念引領著我走過兩年多的坎坷跌宕，我不知道以後這個世界還會再面臨多少的動盪，但他知道在以後或快或慢的歲月裡，天人明月長與共，一度思卿一愴然。