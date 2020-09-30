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梁浩軒╱明日你的偶像是機器人嗎？

聯合報 / 聯合報 梁浩軒(策展人)
透過新科技，文夏老師或許能與30歲的自己同台演出，但當下的情感卻是無法複製的。報系資料照片
透過新科技，文夏老師或許能與30歲的自己同台演出，但當下的情感卻是無法複製的。報系資料照片

重溫一次 Netflix 上著名英國影集「黑鏡 Black Mirror」。其中一集劇情是一對年輕夫妻因為事故而分離，妻子透過網路服務與逝者進行通訊對話——當然不是跟真實的人對話，而是透過大數據分析與統計，將丈夫生前在社群平台及網路上的對話記錄與網路使用習慣記錄下來，透過人工智能的方式，模擬丈夫的語氣，與妻子再次重逢。不只如此，還可以購買一個全新的人造軀體，一樣導入先前的人工智能後，「真的假人」就活生生的在你面前。劇末，複製人丈夫還是無法擄獲妻子的心，淪為閣樓裡的機器玩偶。

軀殼可複製，情感無法複製，劇中妻子可以設定複製人丈夫任何情感，但這些都是設定而來，不是自然而然的反射動作。有人研發出一套已故藝人鄧麗君的虛擬互動，透過全息投影方式，與觀眾對答如流、也能一起對唱，但這些既不是大數據演算而來，也不是人工智能所推算，而是搭配真實演員幕後演出，像是數位操偶師，透過科技結合娛樂產業，逆轉時空達到新的展現手法。

前陣子採訪國寶藝人——文夏先生，高齡92歲的他，經歷日劇時代帶日本求學學音樂，回台後譜出許多經典名曲：飄浪之女、媽媽請你也保重、黃昏的故鄉...等。從日本學了夏威夷吉他（烏克麗麗），帶回台灣演出，後來還組了文夏四姊妹樂團，帶著四姊妹四處走唱，隨片登台演出。

問文夏老師「你當時後紅嗎？」他很有自信地回說，只要有他出現的地方，戲院肯定爆棚。在那個年代，電視裡的歌星從電視裡走出來是大事，無論如何一定要去看。戲院裡，上一場的沒清場，下一場的也沒清場，最後戲院裡座位上有觀眾，座位的椅背上也站著觀眾，走道上也坐滿了，剩下年紀小的就都坐在舞台前，一場原本只能容納三百人的戲院，最後擠進快一千人，都來目睹這位台灣偶像的光采。

眼前的國寶，帶我經歷一段台灣流行音樂的歷史。儘管鼻胃管困擾著他，口中吐出的每一個字，卻都清清楚楚地被記錄下來，彷彿活生生的歷史就在眼前。如果有機會將科技導入，這些口述歷史與數據透過人工智能、數位科技，文夏老師就能與30歲的自己同台演出——這不是不可能，依照目前的科技技術都能達到。

在不久的將來，科技大量導入展演娛樂產業、人工智能結合大數據分析，即時演算的數位寬頻，將讓「假的都能成真」。約翰藍儂再次 Get Back、麥可傑克遜重回月球漫步、安迪沃荷再次帶來新的作品、柯比布萊恩用更誇張的姿勢灌籃......但再往下想，這是我們想要的嗎？你期待你的偶像是機器人？還是機器人將成為你的偶像？

娛樂可以重製，情感不能複製；科技當然能夠突破時空限制，但當時當刻台上台下的你與我卻是獨一無二。正如同「黑鏡」中的妻子，畢竟無法複製出一模一樣、富有情感反射的丈夫。

就算30歲的文夏遇見92歲的文夏，也唱不出感情濃郁的「黃昏的故鄉」。我們都知道科技要帶領我們到哪裡去，給我們更多的虛擬體驗，讓我們在數位時空裡耗上大半時間。即便如此，我想我應該不願見到自己的偶像變成機器人，我希望我能站在台下看他們揮汗如雨、唱到噴麥，也不願他唱得音準滿分，卻像個塑膠娃娃一滴汗也沒流。

日本 國寶

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