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氣質好可以打敗病毒 藍委：陳時中誤導國人

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
立法院衛環委員會今天邀請衛福部針對「美豬開放進口政府因應措施」列席報告。國民黨立委溫玉霞針對陳時中講說台灣人氣質好可以打敗病毒一事提出質疑：「如果氣質好可以打敗病毒，像歐美國家病情這麼嚴重，是否他們的氣質都比台灣人差？」圖／溫玉霞提供
立法院衛環委員會今天邀請衛福部針對「美豬開放進口政府因應措施」列席報告。國民黨立委溫玉霞針對陳時中講說台灣人氣質好可以打敗病毒一事提出質疑：「如果氣質好可以打敗病毒，像歐美國家病情這麼嚴重，是否他們的氣質都比台灣人差？」圖／溫玉霞提供

立法院衛環委員會今天邀請衛福部、教育部及農委會針對「美豬開放進口政府因應措施」列席報告並備質詢。國民黨立委溫玉霞針對陳時中講說台灣人氣質好可以打敗病毒一事，詢問衛福部次長薛瑞元「有沒有科學依據？」

溫玉霞指出，如果氣質好可以打敗病毒，是不是台灣人都去唸書就好了？歐美國家病情這麼嚴重，是否他們的氣質都比台灣人差？

薛瑞元對此解釋，之所以說有氣質可以打敗病毒，只是代表大家都能關心自己的健康、可以配合國家防疫，在該戴口罩時戴上口罩，降低傳染風險。

溫玉霞表示，若如次長所言，就不能說是有氣質，應該是說國人有防疫觀念，部長不應該講是氣質好，這樣是在誤導民眾。

此外，溫玉霞表示，陳時中部長講萊克多巴胺的豬肉吃好幾輩子都不會超標， 要是有人吃到生病可以申請國賠嗎？台灣與大陸對於萊克多巴胺都是零檢出，為什麼一定要強行進口含萊克多巴胺的美豬？ 薛瑞元對此沒有正面回應，僅表示，只要沒有超出標準，人體就不會有健康疑慮。

溫玉霞接著再問說衛福部的餐廳有沒有在吃豬肉，衛福部是不是應該要帶頭吃豬肉？薛瑞元回應表示，應該是沒有問題！

溫玉霞要求在場官員，認為萊豬沒問題的舉手，結果大部分的人都舉手，不過，對此結果，溫玉霞站在質詢台上說：「我才不相信！」

溫玉霞要求衛福部，在萊豬沒有解除疑慮之前，國人是「大家都不吃」，當大家都不吃，其實最後就是大家都有吃，因為都進到再製食品吃下肚了，比如肉乾、貢丸、香腸和水餃，還有早餐店的肉鬆等等，由於這些都有可能影響國人健康，衛福部應該要再多加思考，不宜驟下決定。

藍委溫玉霞要求在場官員，認為萊豬沒問題的舉手，結果，包括衛福部次長薛瑞元（左一）和農委會副主委黃金城（左二）等列席官員都舉手。對此結果，站在質詢台上溫玉霞說：「我才不相信！」記者杜建重／攝影
藍委溫玉霞要求在場官員，認為萊豬沒問題的舉手，結果，包括衛福部次長薛瑞元（左一）和農委會副主委黃金城（左二）等列席官員都舉手。對此結果，站在質詢台上溫玉霞說：「我才不相信！」記者杜建重／攝影
國民黨立委溫玉霞針對陳時中講說台灣人氣質好可以打敗病毒一事，詢問衛福部次長薛瑞元「有沒有科學依據？」「衛福部是不是應該要帶頭吃豬肉」化解民眾疑慮？記者杜建重／攝影
國民黨立委溫玉霞針對陳時中講說台灣人氣質好可以打敗病毒一事，詢問衛福部次長薛瑞元「有沒有科學依據？」「衛福部是不是應該要帶頭吃豬肉」化解民眾疑慮？記者杜建重／攝影

衛福部 台灣人 萊克多巴胺

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