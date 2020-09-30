氣質好可以打敗病毒 藍委：陳時中誤導國人

立法院衛環委員會今天邀請衛福部、教育部及農委會針對「美豬開放進口政府因應措施」列席報告並備質詢。國民黨立委溫玉霞針對陳時中講說台灣人氣質好可以打敗病毒一事，詢問衛福部次長薛瑞元「有沒有科學依據？」

溫玉霞指出，如果氣質好可以打敗病毒，是不是台灣人都去唸書就好了？歐美國家病情這麼嚴重，是否他們的氣質都比台灣人差？

薛瑞元對此解釋，之所以說有氣質可以打敗病毒，只是代表大家都能關心自己的健康、可以配合國家防疫，在該戴口罩時戴上口罩，降低傳染風險。

溫玉霞表示，若如次長所言，就不能說是有氣質，應該是說國人有防疫觀念，部長不應該講是氣質好，這樣是在誤導民眾。

此外，溫玉霞表示，陳時中部長講萊克多巴胺的豬肉吃好幾輩子都不會超標， 要是有人吃到生病可以申請國賠嗎？台灣與大陸對於萊克多巴胺都是零檢出，為什麼一定要強行進口含萊克多巴胺的美豬？ 薛瑞元對此沒有正面回應，僅表示，只要沒有超出標準，人體就不會有健康疑慮。

溫玉霞接著再問說衛福部的餐廳有沒有在吃豬肉，衛福部是不是應該要帶頭吃豬肉？薛瑞元回應表示，應該是沒有問題！

溫玉霞要求在場官員，認為萊豬沒問題的舉手，結果大部分的人都舉手，不過，對此結果，溫玉霞站在質詢台上說：「我才不相信！」