高雄藍營議會選出新總召 黨部主委人選仍難產

高雄市議會國民黨團總召曾俊傑請辭，今補選由中生代議員蔡武宏出線。藍營在議會雖有多數優勢，蔡武宏說，國民黨沒分裂本錢，必須團結一致強力監督市政，定期會期間，藍營將展現戰鬥力。國民黨高雄市黨部主委莊啟旺為市長補選敗選請辭，主委一職仍未補實，李哲華說，有多人表態願意為黨承擔，正進一步溝通。

戰力旺盛的市議員黃紹庭傳有意願爭取市黨部主委，地方上也有勸進聲，對此，黃紹庭說，一切尊重黨中央，他個人沒任何意見。

國民黨團今天補選總召，議長曾麗燕、副議長陸淑美等20多名藍營議員出席，組發會主委李哲華說，除幾位議員因掛病號、選區另有要事無法到場，今天出席率相當高，藍營展現團結、和諧氣氛。