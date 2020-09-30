武界壩異常放水釀4死 監委立案自動調查

南投縣仁愛鄉武界壩13日發生閘門異常開啟，造成在下游露營民眾遭大水沖走，釀4人死亡。監委王麗珍、葉宜津、張菊芳今天表示，已立案自動調查。

查案監委表示，意外事件發生後，台電稱根據其自行初步調查結果，是閘門開啟線路絕緣不良，致閘門無預警開啟，事後已召開多次檢討會議，將研擬新增閘門一開啟就立即發布警示燈及警報聲，並新增警示燈及警報聲同步與控制室連動警示，讓所有值班人員共同留意協助，且將於控制室內加裝監視器。

查案監委指出，雖台電針對事件發生後已有亡羊補牢作法，但這些改進作為應屬類此重大設施的基本應有管理作為，台電長久以來是否疏於注意，原有相關緊急應變處理標準作業程序及對於閘門平時應採行的維修管理、監測等作業流程，是否存有重大疏漏，有無涉及違失，有待深入了解。

查案監委表示，水庫及其放流水設施周邊具高度危險性，台電雖稱將於武界壩下游及進入濁水溪床的道路增設告示牌，但相關警告牌示是否適當，且現行相關罰則對違規進入民眾是否足以收防阻之效；再者，相關主管機關或當地政府有無善盡宣導或巡查之責，也待進一步了解，均有調查必要。