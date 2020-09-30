鄭運鵬被拱選桃園市長 蘇貞昌：前途要自己努力

行政院長蘇貞昌今至高速公路局視察秋節交通疏導措施，被媒體問及，外傳民進黨立法院黨團總召柯建銘認為立委鄭運鵬與蘇系交情好，想拱他選桃園市長，藉此制衡其他派系；對此蘇貞昌回應，誰選哪裡應該由選民決定，鄭運鵬是人才，確實也和自己很好，「未來他要怎樣安排前途，要自己努力，作為好朋友會給鼓勵」。

蘇貞昌受訪時也出現小插曲，他稱自己跟很多立委關係好時，也不忘提及同行的立委葉毓蘭，不料卻口誤說成「我跟葉菊蘭委員也很好」，讓葉毓蘭立刻出聲指正，蘇貞昌也趕緊不好意思直說「抱歉抱歉」。

此外，對於地方盛傳屏東縣長潘孟安將於年底接任農委會主委，是否意味內閣會有異動？蘇貞昌僅簡短回應「沒有」。