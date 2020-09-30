台美基礎建設合作架構 我組4工作小組對接美國
行政院宣布，台美日前已簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」備忘錄。主因我國新南向政策與美國印太戰略相符，合作架構未來潛在的合作領域，包括建立基礎建設、融資及市場，發掘並建構符合台美投資者基礎建設投資項目，以及區域基礎建設投資、融資計畫等；我國也已成立台美能源及基礎建設融資開發計劃小組，共設4個小組對接美國。
行政院今大陣仗舉行記者會宣布，美東時間本月17日，我國駐美國台北經濟文化代表處(TECRO)副代表薛美瑜，已與美國在台協會華盛頓總部執行理事Ingrid Larson女士已完成簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，首次工作小組會議預定今年秋天舉行。
記者會現場，國發會主委龔明鑫、財政部長蘇建榮、外交部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）都出席。
財政部未來是主要合作單位，財政部長蘇建榮說，有關合作架構的簽訂背景，源自於2019年7月中旬美國財政部助理部長Mitchell Silk拜訪台灣時所提出，後續為了有利於台美之間的續商作業，2019年11月組成行政院「台美能源及基礎建設融資開發計劃工作小組」，底下包括金管會、交通部、經濟部及財政部等相關單位，分成4個工作小組，未來會直接跟美方對接。
蘇建榮說，合作架構潛在的合作領域，包括建立基礎建設、融資及市場，發掘並建構符合台美投資者基礎建設投資項目，以及區域基礎建設投資、融資計畫等，可以促成台美共同參與投資美洲及東南亞地區的基礎建設計畫，深化台美實質合作關係，並契合我國長期深耕的新南向政策目標。
蘇建榮說，台美雙方將成立工作小組研商，目前正針對舉行首次工作小組會議密切聯繫細節，未來會就相關官合作機會，舉辦研討會或專家學者的技術、經驗交流；酈英傑則表示，目前工作小組的第一次會議暫定將在2020秋天舉行。
吳釗燮指出，合作架構除了可以除了深化台美雙邊關係，也可以擴大台灣的國際參與，這是台灣的新南向政策和美國印太戰略對焦的新模式，且台灣和美國的合作面像廣泛，除了上述例子，也和AIT簽署5G共同宣言，並加入美方5G乾淨路徑倡議，共同為全球資安努力，以台灣、美國、日本為主要成員的GCTF架構，今年也邁入第5年。
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