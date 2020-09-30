李登輝奉安禮拜10月7日舉行 蔡總統出席

總統府稍早公布前總統李登輝奉安禮拜相關事宜。奉安禮拜將於10月7日上午舉行，當天全國公務機關下半旗一天，儀節將比照9月19日追思告別禮拜，按基督教禮拜程序，並符合卸任總統身分的慣例與體制辦理。蔡英文總統將率副總統賴清德、內政部長徐國勇、國防部長嚴德發，及國防部相關將領等陪禮者迎靈。

總統府表示，李前總統將於當日奉安禮拜後，長眠於五指山國軍示範公墓特勳區，安息主懷。也誠如李前總統女兒李安妮日前所述，若李前總統有遺願，就是「台灣民主更深化」、「台灣人民更團結」，期盼各界在追思緬懷李前總統之際，能夠藉此次治喪事宜，讓國人在這兩項基礎上更為凝聚，讓台灣往前走。

總統府指出，奉安禮拜當日，李前總統移靈車隊當日將從翠山莊出發，前往五指山國軍示範公墓進行奉安禮拜儀式。儀節將比照9月19日追思告別禮拜，由台灣基督長老教會協助，按基督教禮拜程序，並符合卸任總統身分的慣例與體制辦理。

奉安禮拜儀式分為移靈、迎靈、禮拜及奉安禮等四部分。李前總統移靈車隊預計將於當日上午8點20分自翠山莊出發，預計於上午9點20分抵達五指山國軍示範公墓後，由蔡總統率副總統賴清德、總統府秘書長李大維、總統府副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇、國防部長嚴德發，以及國防部相關將領等陪禮者迎靈。

隨後，蔡總統、賴清德將進行禮敬儀式，禮敬結束後，由台灣基督長老教會舉行禮拜，禮拜程序後行奉安禮，國防部並鳴葬槍三響，表達對李前總統之崇敬與追思，李前總統將長眠五指山國軍示範公墓特勳區。奉安禮拜整體儀式預計於10點20分結束，全程歷時約兩小時。

總統府表示，基於李前總統生前「脫古改新」、「誠實自然」之原則，並尊重李前總統家屬意願，當日奉安禮拜將僅有李前總統家屬參加，不另邀請貴賓，也不對外開放民眾參加。

移靈路線在前一天將會先進行預演，也將進行交通管制，當天也是比照辦理。

總統府指出，李前總統於今年7月30日晚間蒙主寵召以來，總統府及家屬對於連日以來各界對李前總統的追思敬悼，再次表達最深的感謝之意。無論從8月1日至8月16日台北賓館「李前總統緬懷追思會場」的各界參與，到8月14日的「入殮火化禮拜」各界尊重家屬的配合，至9月19日「追思告別禮拜」時國內及國際眾多友人，向李前總統表達的追思致敬，總統府及家屬皆誠摯感謝許多參與治喪工作單位的合作，更誠摯感謝許多民眾的配合。