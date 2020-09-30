影／修憲「實質廢省、刪統一字眼」 綠委盼讓台灣正常

民進黨立委陳亭妃、余天、黃秀芳、莊競程、陳秀寶、陳歐珀今共同召開「邁向國家正常化」修憲提案記者會，公布正國會為首所提的修憲版本，除了將憲法前言「國家統一」字眼修正為「國家發展」外，條文內也將「固有疆域」修改為「憲法效力所及地區」、廢除省政府層級、以「台灣」為名義，進行涉外事務等等，陳亭妃表示這個增修條文的修正，絕對沒有涉及到任何統獨議題，因為從終止動員戡亂到總統直選，台灣就是主權獨立國家，而統一就只在國統綱領出現過，而國統綱領已經是一個歷史了。

民進黨立委陳歐珀表示，目前82.1%的台灣人民同意，應將領土定義修改為憲法效力所及地區，才切合國家實際治理範圍；黃秀芳也指出有將近7成的台灣民眾，認為憲法沒必要保留省政府層級，且省政府業務也已經交由行政院與國發會接管，認為省政府的定位已是「盲腸機關」，應進行廢除。