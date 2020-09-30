廈門檢出台入境「血清總抗體陽性」個案？ 張上淳釋疑

中央流行疫情指揮中心今表示，接獲中國官方通報檢出1名自我國入境廈門之新冠肺炎陽性無症狀個案。但其9月21日起經歷多次採檢，而在9月22日出現IgM、IgG皆陰性，但血清總抗體為陽性情形。外界好奇什麼是血清總抗體？

對此，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，血清總抗體為檢驗不區分IgM、IgG時，即稱為血清總抗體。

指揮中心表示，該個案今年8月19日與妻子一同返台，9月21日一同前往廈門，並於9月21日至28日間多次採驗PCR及血清抗體。其中個案9月22日採驗血清抗體之結果為IgM、IgG皆陰性，但血清總抗體為陽性(與個案6月14日於廈門當地採驗血清抗體結果相同)；9月21日、22日、24日及26日採驗PCR，僅26日檢出陽性；27日、28日採驗結果尚未取得。

張上淳說，該男在中國的相關檢驗中，可能是有不同廠牌的試劑在檢測，有些廠牌試劑可區分IgM、IgG，有的廠牌試劑無法區別IgM、IgG。他猜想上述情況應是某廠牌試劑無法區別IgM、IgG而所驗出來的狀況。

而針對是否感染過SARS就可能會使新冠抗體檢驗呈現陽性一事，張上淳說，不同廠牌做出的試劑，有些會有交叉反應，其特異性好不好，會影響偽陽性機率，也包括民眾若感染過其他冠狀病毒就會有抗體，但對這個試劑也有反應時，就是所謂的交叉反應，就可能形成偽陽性。