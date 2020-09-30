蔡總統：更多的國際參與 台灣就可以為世界做得更多

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）在台北時間30日透過推特表示，世界需要台灣充分參與聯合國體系，特別是影響公共衛生與經濟發展的事務，沒有台灣充分參與的聯合國是「欺騙世界」。蔡英文總統也轉發這則推特，並表示，「我們知道台灣有更多的國際參與，就可以為世界做的更多。」

有趣的是，克拉夫特推特上所分享的照片中，克拉夫特後方有一隻「台灣黑熊」布偶。

對於克拉夫特的推特文，總統蔡英文推文並回覆指出，擁有像美國這樣可以信賴的合作夥伴真是太好了，感謝她對台灣的公共衛生、經濟發展貢獻的了解和肯定，並支持台灣參與聯合國體系之中，台灣有更多的國際參與，可以為世界做更多事。

克拉夫特（Kelly Craft）在推特中表示，世界需要台灣充分參與聯合國，尤其是在影響公共衛生和經濟發展的方面。「這是一股良善力量，沒有台灣充分參與的聯合國正在欺騙世界。」

該貼文並標註「駐美國台北經濟文化代表處 」，駐美代表蕭美琴用推特回應，感謝克拉夫特說出台灣加入和參與聯合國的必要性，蕭還說，聯合國體系對待台灣並不公平。