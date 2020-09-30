歐陽娜娜唱我的祖國下場 蘇貞昌：她爸的藍與黑可參考

台灣藝人歐陽娜娜將在大陸「十一國慶」時，登上央視演唱「我的祖國」，引發各界論戰，陸委會也可能開罰，對此大陸國台辦則批評民進黨「欲加之罪，何患無辭」。行政院長蘇貞昌今則表示，蠻關心歐陽娜娜受制中國會有什麼下場，也許她爸爸演的電影「藍與黑」對白可以參考。

蘇貞昌表示，台灣是民主國家，任何人都可以有選擇工作、言論、唱歌自由，但我們也是法治國家，任何人都不能違背法律，否則會依法處置，「中國是沒有自由民主的國家，最沒有資格講自由、民主，中國藝人違背黨的意識，消失的所在都有。」

由於歐陽龍多年前曾演出反共電視劇「藍與黑」，劇中對白斥責親共者「投機取巧」、「牆頭草」，更曾說「投靠中共等同於是飛蛾撲火」；蘇貞昌今也以此表示，「蠻關心歐陽娜娜年輕小女生受制於中國會有什麼下場，也許她爸爸演的電影『藍與黑』那些對白可以參考。」