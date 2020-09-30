立委被當「塑膠」？ 高思博：防疫3.0暗藏私房錢欺立委

防疫3.0特別預算正在立法院審議中，國民黨中常委、前立委高思博在臉書直播中，指特別預算明顯浮濫，徒增人民背債負擔，籲請朝野發揮良知，嚴謹把關。

高思博說，新冠肺炎疫情欲罷不能，台灣已執行紓困特別預算兩回合，包含1.0版6百億元、2.0版1千5百億元，但依然不足，因此行政院再編列3.0版2千億元送審，但已被藍營立委發現暗藏玄機。高思博認為，綠營利用嚴峻的疫情亂花錢很不應該。

高思博表示，特別預算與總預算差異處為財源來自借貸，重點在於應急，因此更需要明確的目的，用錢後回歸到決算，由立委監督項目是否合宜、是否超支？但立委發現隱藏在衛福部項目下的52.8億元，目的居然只有「因應疫情變化，辦理防治相關費用」沒寫具體用途，未來將讓立委無從審查決算和追究責任。

紓困3.0版還有離奇處，就是2100億元當中，有1235億元已經開支，事後才回補；高思博形容這是把立委當成「塑膠」，要叫立法院如何埋單？另立委也發現農委會的特別預算暗藏玄機，居然將每年例行辦理的全國炒飯大賽776萬元納入，高思博認同應改列常態總預算處理；至於農委會準備到香港、日本推銷農產品，高思博認為，目前各國仍實施邊境防疫，官員怎麼出國執行預算？

高思博強調，目前跡象顯示紓困特別預算3.0版超過半數都是空殼的，相當浮濫，有待立委堅持「量入為出」的預算精神，善盡監督責任。