被查306元參選捐款 羅智強批陳菊「不打老虎卻雞蛋挑骨」

台北市議員羅智強近來因臉書發文，遭駐日代表謝長廷提告，另被駐德代表謝志偉點名「地溝老鼠」，唱衰台灣，另外以外館電文指控總統府前祕書長蘇嘉全及綠委蘇震清赴印尼疑謀私利，遭兩人提告。羅智強上午指出，監察院長 陳菊也出手了，要他交代2018年參選台北市議員時4筆政治獻金的身分證字號。

羅智強說，2018年他幾乎都是靠臉書粉絲小額捐款參選，一共募得了8000多筆小額捐款，捐99元、500元、1000元、1萬元的都有，而陳菊的監察院説他有4筆的捐款，姓名與身分證字號不符，其中最小的金額是306元。

羅智強酸說，從他的8000多筆小額捐款中，找了一筆306元的捐款，説姓名與身分證字號不符，要他交代，也真服了陳菊「不打老虎，卻能雞蛋挑骨」的本事，「這麼閒有空查羅智強的300元、怎麼不去查查陳明文的300萬」。

羅智強說，繼謝長廷、謝志偉、以及蘇嘉全、蘇震清後，偉大的監察院長陳菊也擺好架勢來修理羅智強了，真是五軍齊出、軍威壯盛，好一個殺氣騰騰的東廠政府。

羅智強表示，這位氣爆案、私菸案的責任主管，過去被監察院糾舉無數的陳菊，上任監察院，沒看她打過任何一隻民進黨政府貪瀆不法的大老虎，所有的大老虎裝瞎當沒看到，一上任就發文查羅智強的政治獻金。

他說，現在他的辦公室同仁被掀翻了，依法低於3萬元的政治獻金，只需留姓名與身分證字號，不需留連絡方式，請問陳菊，他又沒有東廠政治的公權力和調查權，如何去找到這位捐款者確認其姓名與身分證字號是否相符？

羅智強指出，這四筆捐款，有3筆都是低於1萬元，他的辦公室同仁忙了半天，告訴他找不到捐款人，問他怎麼辦，他回陳菊，「我沒有東廠的本事，我找不到，叫東廠自己去查。」