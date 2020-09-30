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食安健康捐開徵否 陳時中首度表態

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
立法院衛環委員會上午邀請衛福部長陳時中針對「瘦肉精美豬開放進口」列席報告並備質詢。記者杜建重／攝影
立法院衛環委員會上午邀請衛福部長陳時中針對「瘦肉精美豬開放進口」列席報告並備質詢。記者杜建重／攝影

萊劑美豬、30個月齡以上美牛明天1月將擴大進口，政府一再掛保證無食安疑慮，但衛福部全民健康保險委員會委員提案，建議衛福部開徵「食安健康捐」。今天衛福部長陳時中在立院衛環委員會首度表態，對美豬開徵健康捐可能造成貿易障礙，健保財務應回歸本質。

健保會25日開會時將食安健康捐納入討論，有委員提案認為，擴大美豬及美牛進口後，將衍生萊克多巴胺造成的食安風險，國人長期攝取累積成病症，最終仍由全民健保承擔，因此應開徵「食安健康捐」，挹注健保安全準備。但也有委員認為，若開徵食安健康捐，是否也要對酒精徵健康捐，最後共識交由衛福部決定

國民黨立委廖婉汝今於衛環委員會質詢時，提及要求進口商提供食安健康捐，可避免美豬和台豬價差過大，讓不肖業者有可乘之機。

對此，陳時中則回應表示，若針對萊劑美豬開徵食安健康捐，恐造成貿易障礙，健保會中也沒有達成共識，還需進一步研究妥適性。

他進一步表示，健保財務應回歸本質，若要以附加的健康捐挹注健保財務，須有很充分的社會理由。

而這也是陳時中首度針對食安健康捐表達立場，之前在藥劑生大會受訪時他曾表示，這都是委員的提案，衛福部予以尊重。

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