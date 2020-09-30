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台美基礎建設融資及市場建立合作架構成形 秋天首會議

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院今舉行「台美基礎建設融資及市場建立合作架構說明」記者會。記者賴于榛／攝影
行政院今舉行「台美基礎建設融資及市場建立合作架構說明」記者會。記者賴于榛／攝影

行政院今大陣仗舉行記者會宣布，本月17日(美東時間)TECRO公使薛美瑜與美國在台協會華盛頓總部執行理事Ingrid Larson女士已完成簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」的備忘錄，首次工作小組會議預定今年秋天舉行，但三位官員與AIT處長酈英傑唸完稿便離去，未多作細部說明。

行政院今舉行「台美基礎建設融資及市場建立合作架構說明」記者會，國發會主委龔明鑫、財政部長蘇建榮、外交部吳釗燮、美國在台協會台北辦事處（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）都出席。

國發會主委龔明鑫表示，台美關係是真朋友、真進展，尤其MOU簽署就是真進展的具體表現，過去台美之間確認是Government to Government的平台，除了GCTF、台美經濟論壇，今天在基礎建設融資架構之下，又多了一個合作項目，顯示台美合作關係是整體性、多面向，這個方向跟趨勢需要大家共同努力。

龔明鑫說，MOU的簽署，也見證了台灣政府推動新南向政策的正確性，自從2016年以來，政府推動新南向計畫，便強化與新南向國家的連結，過去產業上有很大的合作關係，透過五加二的成果系統性輸出到新南向國家，現在又遇上美中貿易戰後的科技戰以及供應鏈轉移，也已布建東南亞新的供應鏈，台商也會在新南向國家建設新的供應鏈或是工業區開發。

龔明鑫指出，現在，台美合作又增加基礎建設，未來新南向與美國印太戰略是不謀而合的發展；目前規劃，先完成合作架構協議，希望在最短時間召開雙邊相關會議、協商，形式上工作小組成立後，會針對議題合作模式進行研商。

龔明鑫表示，將來不管是整體性討論或個案上，若涉及跨部會，會有跨部會協作平台機制處置，自己與財政部長蘇建榮是共同召集人；而這個合作架構會要求民間企業、社會在開放透明的架構下，推動市場導向透明健康財務永續的區域基礎建設發展。

龔明鑫說，台灣現在更有能力與信心對外貢獻，透過這次的台美合作，相信對於區域建設實質貢獻可以發揮最大的效果。

酈英傑則說，在此架構下，美台將成立工作坊、課程、交流活動等，另也會推動更多專家會議，討論這個合作架構相關各種技術領域，兩國財政部也將在此架構下成立一個工作小組，透過鼓勵投資的方式，尋找促進公私部門在基礎建設產業合作的機會，目前工作小組的第一次會議暫定將在2020秋天舉行。

酈英傑說，美國歡迎台灣在印太地區基礎建設發展做出貢獻，也會努力跟台灣等理念相近的經濟體合作，促進印太地區供應鏈重組；這個架構也能做為平台，讓美台探索如何擴大合作，協助區域中其他國家因應基礎建設迫切的挑戰，促使印太區域更繁榮、透明，供應鏈更堅強。

酈英傑 行政院 美國在台協會 AIT 新南向政策 吳釗燮 台美關係 外交部

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