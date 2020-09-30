高市議會國民黨團總召改選 蔡武宏出線

高雄市議會國民黨團今改選總召，黨團議員投票選出議員蔡武宏擔任國民黨團總召。蔡武宏說，國民黨沒有分裂的本錢，每位成員都要團結一致、強力監督市政。他並批，高雄新市府上任短短1個多月，兇殺案件、交通意外頻傳，但電視上卻不再有被逼問的高雄市長，國民黨團會開議期間，會拿出為高雄市民平反的戰鬥力。

國民黨中央組織發展委員會主委李哲華今也南下參與改選會議，由曾麗燕議長主持。

蔡武宏表示，國民黨沒有分裂的本錢，今年經歷前市長韓國瑜罷免案及市長補選後，國民黨團每位成員都有共識，都要團結一致、強力監督市政，同心協力為高雄市政打拚。

蔡武宏並指，目前高雄市議會有31席國民黨籍議員，國民黨失去市府執政權後，現在就是國民黨議員全力行使議員天職，做好監督高雄市政府的工作。

蔡武宏批，高雄新市府上任後，短短1個多月的時間，高雄兇殺案件、交通意外頻傳，但電視上卻不再有被逼問的高雄市長，高雄人真的只配這樣的市府嗎？國民黨團在第4次定期大會的開議期間，會拿出為高雄市民平反的戰鬥力，不讓高雄市民當二等公民。

李哲華表示，國民黨在經歷議長及市長補選後，如今市議會黨團也產生出新總召。期盼在曾麗燕議長、陸淑美副議長、蔡武宏總召的帶領之下，能夠結合在野黨議員盟友，共同強力監督市政；讓國民黨對於高雄的用心能夠被市民肯定。

曾麗燕表示，高雄市議會第三屆第四次定期大會開議將在10月5日召開，今年經歷許多風波，惟有真正攜手同心，才能保住國民黨的議會堡壘。