正國會綠委修憲提案刪統一前提 國民黨團：涉敏感統獨

民進黨正國會連線立委今天公布憲法增修條文修正草案，要刪除前言「因應國家統一前之需要」，再被質疑要漸進推台獨。國民黨團總召林為洲表示，國民黨團不會去刻意阻擋提案，等進委員會後再來討論，民進黨立委提案就要自我負責。

林為洲指出，提修憲案要慎重，雖然還沒有通過，提出來就是一種主張，時機適不適宜要慎重；當前兩岸局勢緊張，還要處理美豬的事情，提案的人要考量提案會不會造成不利影響，這個時候提這樣的修憲案適不適當就交給社會公評。

對於民進黨正國會立委強調修憲案無涉統獨，林為洲質疑，該修憲案刪除憲法增修條文前言中的「因應國家統一前之需要」，當然有涉及敏感的統獨問題。

不過林為洲也說，修憲案提出必須有立法院全院四分之一以上、至少29位立委連署，所以正國會的修憲提案到底能不能成案也還不知道。