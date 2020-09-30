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美駐聯合國大使推特挺台 台灣黑熊搶鏡
美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）16日在紐約與駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章「歷史性會面」，討論美國幫助台灣更能參與聯合國的辦法；她29日在推特發文挺台，指「沒有台灣充分參與的聯合國是在欺騙世界。」
推文附上的照片中，一個台灣黑熊布偶就在背景清楚呈現。
克拉夫特表示，世界需要台灣充分參與聯合國，尤其是在影響公共衛生和經濟發展的方面。
「這是一股良善力量，沒有台灣充分參與的聯合國正在欺騙世界。」克拉夫特說。
該貼文並標註「駐美國台北經濟文化代表處 」，駐美代表蕭美琴用推特回應，感謝克拉夫特說出台灣加入和參與聯合國的必要性，蕭還說，聯合國體系對待台灣並不公平。
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