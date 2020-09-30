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開放萊豬中市藍議員批中央食安擺爛 地方人仰馬翻

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張瀞分批中央不開食安會報，食安擺爛。記者陳秋雲/攝影
台中市議員張瀞分批中央不開食安會報，食安擺爛。記者陳秋雲/攝影

台中市議會定期大會專案報告議程，國民黨台中市議員張瀞分、張廖乃綸抨擊中央食安擺爛，不但統籌全國食安管理的行政院食安會報一年多來都不開會，竟然要放水萊豬美豬進口，罔顧人民健康，並且把檢驗萊豬的責任推給地方，讓原本食安檢驗人力就相當吃緊的地方政府人仰馬翻。

蔡英文政府開放含萊克多巴胺瘦肉精美豬進口引發批評，行政院長蘇貞昌在立法院面對立委江啟臣接連詢問食安會報開了沒？蘇貞昌既然還一度語塞，引發江啟臣抨擊行政院一年多來違法不開會，沒有依「食品衛生安全管理法」至少每三個月召開一次食安會報。

台中市議員張瀞分說，沒有任何一個家長想要自己的孩子吃萊克多巴胺(瘦肉精)豬，也沒有任何一個人想讓自己的日常飲食暴露在風險中，但是看到行政院長蘇貞昌這種擺爛的態度實在令人擔憂，行政院不只輕忽食品安全管理，還要放水讓萊克多巴胺美豬進口，這件事非常嚴重，台灣人一定要斷然拒絕。

市議員張廖乃綸表示，中央的食安會報荒廢一年多不開，國家最高的食安管理機關不只對食安管理擺爛，還想把爛攤子推給地方，要地方自己去檢驗把關，但實際上地方的檢驗人力、經費嚴重不足，根本無力負擔。

張廖乃綸指出，台中市食品藥物安全處檢驗組正式公務員加上約聘僱人員還不到20個人，從107年迄今台中市抽驗市售豬肉、牛肉共477件，檢驗乙型受體素都合格。另外，針對違法屠宰、肉品販賣、肉品加工、團膳等業者的肉品來源稽查，總計稽查3578家次。

她説，這是在沒有開放萊克多巴胺美國豬肉的情況下，平均每個月檢驗14.5件、稽查108家次。如今為了因應萊豬美豬進口，將大幅提升肉品稽查和檢驗次數，明年度規劃要稽查檢驗5000家次，這相當於每個月要稽查416家次，比過去暴增3倍，天天工作不放假，平均每天也要稽查14家次，地方根本難以負擔。

更何況，食安處不是只管瘦肉精，還稽查檢驗問題中藥、食物中毒、農藥殘留、重金屬等等。此外，台中市食安處的食品檢驗室檢驗「殘留動物用藥」平均檢驗時程要14個工作天未來檢驗稽查家次要增加3倍，恐怕要等更久。

面對議員質詢，衛生局長曾梓展坦承，地方檢驗人力及經費確實不夠，衛生局已經向中央爭取經費及人力，以進一步擴充檢驗能量，此外，明年度規劃的5000家次稽查，衛生局也會請農業局、經發局聯手稽查。

議員強調，既然中央擺爛不管，呼籲台中市長盧秀燕硬起來，強烈拒絕萊克多巴胺(瘦肉精)美豬入侵台中，盧秀燕表示，會站在人民這一邊，為人民發聲、為人民把關，台中市訂有食品安全管理自治條例，已經實施三年，市府會落實瘦肉精在台中零檢出。

台中市議員張廖乃綸指中央擺爛，地方人仰馬翻。記者陳秋雲/攝影
台中市議員張廖乃綸指中央擺爛，地方人仰馬翻。記者陳秋雲/攝影

食安 台中市 衛生局

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