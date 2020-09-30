編列紓困4.0經費 國發會主委龔明鑫： 要再觀察

國發會主委龔明鑫今天上午在立法院經濟委員會備詢指出，紓困3.0經費編列到今年底，國民黨立委曾銘宗追問是否編列紓困4.0經費？龔明鑫表示，這部分要等接近年底再觀察疫情和對我們的影響，再決定是否編列，但從下半年的經濟數據來看，整體是健康的。

龔明鑫今天到立院經委會進行業務報告，曾銘宗質詢指出，政府的防疫紓困經費從原本的600億元增加到2100億元，後來又增加到4200億元，這樣的預算編列邏輯何在？政府是否考慮再編列新一波紓困經費？

龔明鑫說，從實際上的數據來看，7月已開始轉好，國發會日前公布的8月景氣燈號也恢復綠燈，外銷訂單成長，主要是因為資通信（ICT）產品好，但部分傳統產業不好，因此紓困3.0會針對相關受創產業。至於是否編列紓困4.0預算？他表示，紓困3.0預算編列到年底，因此要再觀察，「也許接近年底，再觀察疫情和對我們的影響」，看當時狀況再決定。