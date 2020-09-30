保釣團體赴釣魚台「諜對諜」 鼻頭出發受挫改碧砂出海

國內保釣團體傳出要從新北鼻頭漁港出海，前往釣魚台宣示「保釣」。主辦團體今天上午表示，因為消息曝光，遭情治單位關切「寸步難行」，表示今天下午改從基隆碧砂漁港出海，堅決執行保釣行動。

宜蘭蘇澳籍漁船「新凌波236號」27日在釣魚台海域作業時， 與日本海上保安廳公務船擦撞，漁民指控日方蠻橫，罔顧人命。

世界華人保釣聯盟、中華保釣協會和愛國同心會（黨）原定今天下午4點，前往鼻頭漁港集合後，搭船出海捍衛釣魚台。三團體近午發出「公告」， 因行動消息曝光，「遭多情治單位關切詢問，致使我等忠心保衛領土的決心大受傷害，寸步難行」，不得不變更計畫，今天下午5點從碧砂漁港出海，堅決繼續執行行動，不因政府打壓而退縮。

依照娛樂漁業管理辦法規定，娛樂漁船只能在本島30浬、離外島12浬內營業。漁政監控系統發現娛樂漁船業界，會聯絡船主或船長，勸導返航。

娛樂漁業管理辦法第20條規定，船長及駕駛人不得搭載乘客登上娛樂漁業執照未加註之島嶼、礁岩，也不得從事娛樂漁業以外其他營業行為。保釣人士執意搭船前往釣魚台將違反規定，漁政主管機關可依漁業法可處3到15萬元罰款。