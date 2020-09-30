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拉盟友抗藍白？ 陳時中：沒時間想這件事

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
立法院衛環委員會上午邀請衛福部長陳時中針對「瘦肉精美豬開放進口」列席報告並備質詢 。記者杜建重／攝影
立法院衛環委員會上午邀請衛福部長陳時中針對「瘦肉精美豬開放進口」列席報告並備質詢 。記者杜建重／攝影

立院衛環委員會今針對含萊劑美豬開放進口，政府確保校園學童食用安全的措施與機制進行報告，衛福部陳時中與民黨籍衛環召委蔣萬安的過招再度引起關注。而台北市柯文哲昨邀蔣萬安吃飯，引發藍白合作對抗陳時中的聯想，陳時中是否也要幫自己拉一些盟友？對此，陳時中今天會前受訪表示，「現在沒有時間想這件事」。

蔣萬安和陳時中被視為角逐2022台北市長的熱門人選，兩人間的議題攻防，也備受關切。陳時中表示，他是來立院答詢，以誠懇虛心的態度來回答委員問題，不當成是攻防。而對於蔣萬安的表現給幾分，陳時中則說，「我不敢去評判立法委員」。

對於今天如何攻防，蔣萬安則表示，不論美豬、健保費率調漲等議題都在衛環委員會，還有審議紓困3.0、前瞻二期特別預算等都是民眾關心的重大議題，如何替民眾把關是現階段最重要的事；而對於外界盛讚蔣周一「KO」陳時中，蔣萬安則回應，只是就事論事，希望陳時中說清楚、講明白。

至於台北市長柯文哲邀蔣萬安吃飯促藍白合作，蔣萬安回應表示，在北市選區進行服務時，也時常於柯文哲見面，也會交換施政意見，而選區的服務案件及相關建設都會與北市府溝通，「有機會，任何時候都可以見面」。

陳時中被問及是否也要拉盟友來對抗藍白合作，陳時中表示，現在要把該做事的事做好，「現在沒有時間想這件事」。至於健保安全準備金將於明年見底，11月是否調漲保費，他說，健保署對於相關修訂就有原本的法定程序，走完程序後充分了解、溝通再看下一步怎麼走。

衛福部長陳時中（右）與國民黨立委蔣萬安（左）兩人都被外界視為未來參選台北市長人選。本報資料照片
衛福部長陳時中（右）與國民黨立委蔣萬安（左）兩人都被外界視為未來參選台北市長人選。本報資料照片

陳時中 蔣萬安 北市 健保 柯文哲 保費 萊劑 美豬 衛福部

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