產銷失衡遭藍委嗆下台 陳吉仲謹慎面對媒體不作回應
國民黨立院黨團昨天召開記者列舉農產品過剩問題，要求農委會主委陳吉仲下台負責。陳吉仲今天上午前往立法院財政聯席會備詢時，針對媒體詢問有關蕉價崩盤、蒜價暴漲，潘孟安接農委會等相關問題時全都沒有回應，一到會場即快閃進入會議室就坐。
立法院財政聯席會今天審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」，邀請農委會主委陳吉仲、交通部長林佳龍、主計長朱澤民、教育部長潘文忠、勞動部長許銘春、財政部長蘇建榮等人出席報告並備質詢。
由於本周一審查時，陳吉仲請假未出席，引發藍委不滿，經協商後陳吉仲下午才到會；陳吉仲今天出席會議，雖然是針對美豬議題，但媒體詢問有關蕉價、蒜價與職位等相關問題，陳吉仲都沒有任何回應。
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