產銷失衡遭藍委嗆下台 陳吉仲謹慎面對媒體不作回應

國民黨立院黨團昨天召開記者列舉農產品過剩問題，要求農委會主委陳吉仲下台負責。陳吉仲今天上午前往立法院財政聯席會備詢時，針對媒體詢問有關蕉價崩盤、蒜價暴漲，潘孟安接農委會等相關問題時全都沒有回應，一到會場即快閃進入會議室就坐。

立法院財政聯席會今天審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」，邀請農委會主委陳吉仲、交通部長林佳龍、主計長朱澤民、教育部長潘文忠、勞動部長許銘春、財政部長蘇建榮等人出席報告並備質詢。