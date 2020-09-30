影／國慶焰火主題曝光！「笑臉、口罩」向防疫英雄喝采
台南市政府今天與國慶籌備委員會共同召開「2020國慶焰火在台南」記者會，搶先曝光焰火花色，今年焰火近1萬7千發，長達33分鐘，以防疫、國防自主、團結台灣等意象分為5大段落，慶籌會主委、立法院長游錫堃表示，今年是充滿挑戰的一年，台灣防疫有成，雙十國慶要透過焰火為每位堅守崗位的防疫英雄喝采。
今年國慶焰火花色吸睛，長達33分鐘、近1萬7000發的焰火分為5段落，包括「回眸大員」、「古都府城」、「抗疫英雄」、「國防自主」，以及「團結台灣、民主勝利」，開場將用長達一公里的帶笛音蜂炮陣，以金色作為主色，表現浩瀚神威，除了笑臉造型等特效焰火，並特別設計白色及粉紅色調焰火，搭配「口罩」及「數字」特效焰火，向防疫人員致敬。
今年更首次設計飛彈及戰機特殊造型焰火，象徵國防自主大步前進；透過銀馬尾煙火營造盛大彭湃畫面，照亮台南夜空，最後以紅、藍、白三色的國旗色彩飄揚於天際，鼓舞全民，展現對於「團結台灣，民主勝利」的決心，每個段落將搭配大家耳熟能詳的經典樂曲。
游錫堃表示，今年選在台南安平舉辦國慶焰火格外有意義，400年前台灣以台南為起點，第一次進入世界貿易體系，400年後台灣展現堅強防疫實力，再一次活躍在世界舞台，今年是充滿挑戰的一年，新冠肺炎疫情仍籠罩全球，台灣防疫有成，更不吝將經驗分享給各國，證明「Taiwan can help，Taiwan is helping」，感謝醫護人員及防疫國家隊，雙十國慶透過焰火為每位堅守崗位的防疫英雄喝采。
台南市長黃偉哲說，國慶焰火是國家級盛事，也是台南首次舉辦，市政府全體動員準備，9月26日焰火試放，適逢補班日仍吸引近萬人觀賞，27日在將軍漁港舉辦「將軍火」音樂節，15分鐘的花火點亮溪北，為國慶焰火暖身，而10月10日當天，安平周邊規畫多個舞台，加上「神級」觀焰區，多點開花的觀賞點和美食市集，邀請民眾雙十遊台南。
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