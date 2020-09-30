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約蔣萬安吃飯碰軟釘子 柯文哲：不會難過
國民黨北市議員秦慧珠28日與台北市長柯文哲進行議員座談時，詢問「何時可安排蔣萬安拜訪市長？」柯文哲當時爽快回應，「我請他吃飯好了」，但蔣萬安昨以「此會期太忙碌」為由，給了柯文哲軟釘子。
柯文哲今早出席「台北捷運環狀線北環段及南環段捷運工程標案招商暨廉政平台」說明會，再度被媒體包夾詢問，對於主動邀請蔣萬安吃飯卻遭打槍，會不會覺得難過？柯文哲僅低調說了一句，「不會」。
持續追問蔣萬安是不是不跟你吃飯？柯回說「不是」，媒體再問要吃滷肉飯嗎？柯文哲則直接回說，「我們發言人今天都沒有上班。」
秦慧珠昨日接受媒體訪問前接到蔣萬安來電，秦結束與蔣萬安電話後表示，蔣萬安因擔任此次會期的衛環委員會召集委員，又身兼身兼國民黨立院黨團書記長，需針對萊豬議題拜訪相關團體，十分忙碌，暫時無法赴會。
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