萊豬話題放一邊 陳、蔣是否對決仍是媒體焦點

立法院社會及福利委員會今天邀請衛福部長、教育部及農委會針對「瘦肉精美豬開放進口，政府確保校園學童食用安全之措施與機制」列席報告並備質詢，不過，蔣萬安質詢陳時中，兩人的互動仍是媒體焦點。

陳時中在會前受訪時，雖然頻頻被媒體關切，但陳時中強調，他現在完全沒有時間去想這個事情。而對於媒體詢問與蔣萬安之間的立院攻防，對自己是否有信心？陳時中表示，他是來立法院答詢，他不敢評判立委。

此外，針對柯文哲說要找蔣萬安吃飯，可能會「藍白合」來對抗陳時中，陳時中不願對此回應，僅表示自己沒有時間去思考這類問題。

至於調漲健保費恐會影響民調，陳時中則表示，一定會體察民意，把該做的事都做好，整個公平與合理性都會考慮，充分了解溝通後才會繼續走下一步。