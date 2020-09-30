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國民黨：衛福部用18個字就要52億 人民納稅錢真好花

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨舉行「疫苗問題一籮筐、人民沒信心；52億預算說不清、政府偷渡小金庫？」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨舉行「疫苗問題一籮筐、人民沒信心；52億預算說不清、政府偷渡小金庫？」記者會。記者劉宛琳／攝影

國民黨立委賴士葆日前質疑衛福部匡列52.8億元預算，項目內容模糊，疑為行政院小金庫。國民黨上午舉行記者會，文傳會主委王育敏指出，國民黨檢視預算書後發現，該筆預算沒說盟明確用途，僅「18個字」就要價52.8億元，等於1個字高達2億9000萬元，連自家立委都質疑用途。國民黨呼籲行政院開記者會講清楚這筆預算的每項用途。

王育敏批評，編列用途不清，蘇揆與主計長是否應道歉？陳時中說該預算要用來購買疫苗，但疾管署早已編列135億元買疫苗預算，為何重複編列？另編列52億依據為何？都不見行政院詳細說明。蘇揆僅輕描淡寫的帶過稱預算都有經立委監督，現在連自家人民進黨立委都質疑編列不當，行政院還能遮遮掩掩、不說清楚？

國民黨文傳會副主委王鴻薇表示，賴士葆質疑此為行政院長蘇貞昌小金庫，主計長朱澤民還栽贓是賴看錯，應該是5.2億元，行政院長蘇貞昌調侃說賴士葆要換一副眼鏡，但後來證明確有此筆預算，所以應該是蘇貞昌要換一個主計長吧，52億、5.2億都搞不清楚，還能坐在主計長的位子上嗎？不知民間疾苦又天兵，連預算都編得一塌糊塗。

黃子哲表示，蘇貞昌去年說會嚴守財政紀律，還說是22年財支平衡，今年還特別要求軍公教不調興，財政負擔重大家要共體時艱，但這52億這麼高的金額，如何要大家能夠共體時艱？我國本來就有預備金有編列，預算不夠可追加預算，不是這短短幾個字就可以做主。

黃子哲進一步指出，陳時中說要透過COVAX標準採購疫苗，即便是這個平台通過的大陸疫苗，假如在我國有選擇的情況下，國人還可以諒解優先取得歐洲苗，但在沒有其他歐美疫苗可以選的時候，難道就不採用大陸合格的疫苗了嗎？大陸打死都要擋，美豬卻打死都要開放，陳時中在後疫情時代把話說得這麼滿，最後在毫無選擇的情況下難道要修改法令，讓我國選澤大陸疫苗的可能性完全都沒有了嗎？疫苗不足誰要負責，他建議陳時中可以多吃豬睪丸才會變聰明，不要只會用氣質對抗病毒。

王育敏強調，以往特別預算都是指定用途編列，預算不足就追加，蔡政府首開惡例，在特別預算中納入準備金，未來的各項特別預算都可能藏有用途不明的經費，「蔡政府可能覺得人民的納稅錢很好用很好花」。國民黨將加強監督，不讓政院藉由防疫偷渡小金庫，為人民看緊荷包。

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