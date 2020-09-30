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國民黨修憲委員會推派名單出爐 江啟臣確定不參與

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
具國民黨黨主席身分的立委江啟臣確定沒有進入「立法院修憲委員會」名單。 圖／聯合報系資料照片
具國民黨黨主席身分的立委江啟臣確定沒有進入「立法院修憲委員會」名單。 圖／聯合報系資料照片

立法院推動修憲，今天之前朝野各黨團必須交出推派參加「立法院修憲委員會」名單。國民黨團推派的14人名單今正式拍板，具黨主席身分的立委江啟臣確定沒有進入此次修憲委員會，國民黨團推派名單今天也已送達立院議事處。

國民團推派的第10屆立院修憲委員會名單，由抽籤進入的有立委李貴敏、李德維、廖婉汝、楊瓊瓔、魯明哲、陳玉珍，黨團保留名單為謝衣鳯、吳怡玎、曾銘宗、費鴻泰與鄭天財，另加入黨團三長林為洲林奕華鄭麗文，其中林曾中籤。

據了解，江啟臣在未抽中6個抽籤加入名單後，一度積極爭取能放入5席黨團保留名額中，盼能參與此次修憲工程的推動與攻防，但黨團人士認為，江具有國民黨主席身分，修憲是高度政治議題，若最後在攻防中有任何爭議，恐傷江、傷黨。

黨團人士表示，江啟臣高度太高，親征投入修憲攻防，恐讓修憲議題攻防失焦，而若黨內對於最後修憲成果有歧見，江也將失去抽退空間；像黨內對於廢考監兩院議題，一直有著兩極的看法，江必須調和兩面壓力，並不適宜加入。

經過黨團積極溝通，江啟臣最後也從善如流，黨團最後才以內政委員會召委鄭天財補上最後一席黨團保留名額後送出。

至於黨團內另一備受期待、具律師身分的立委蔣萬安，因考量已經接任衛環委員會召委，將主導黨團本會期在反瘦肉精美豬進口議題攻防的前線執行指揮官重任，黨團最後也未邀入。

而此次名單中，包含總召林為洲、書記長林奕華與首席副書記長鄭麗文以黨團三長名義加入修憲委員會推派名單，若之後卸任黨團職務，是否將再換人？林為洲表示，因立院組織與議事相關規則，本次修憲委員會推派名單之後不會更動。

黨團人士表示，修憲委員會推派名單送出後，將由立法院長游錫堃擇期召集首次委員會選出5席召委，之後再開召委會議決定召委輪值與初步開會議程，正式啟動修憲工程。

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