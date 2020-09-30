提案修憲改領土範圍 綠委：讓國家正常化、不涉統獨

民進黨正國會立委今公布憲法增修條文修正草案，除了將增修條文前言改為「因應國家發展之需要」，不再以國家統一為前提，同時也更改中華民國領土範圍的定義，並放寬將國旗、國歌、國徽以法律明定之，不再受憲法限制。綠委陳亭妃表示，此次提案修正，就是希望讓台灣走向國家正常化，不涉及統獨。

民進黨立委陳亭妃、陳歐珀、陳秀寶、黃秀芳、莊競程、余天等今舉行「邁向國家正常化」修憲提案記者會，針對所提憲法增修條文修正草案做說明，指出有8大重點，包括憲法不以統一為前提、領土為憲法效力所及、廢除台灣省，以及確立台灣優先，國家象徵改以法律明定等。

陳亭妃指出，總統直選之後，台灣就是一個主權獨立的國家，但是每一次談到修憲就會被放入統獨的討論。她強調，此次提案修正增修條文，絕對沒有涉及到任何統獨議題，而是要讓未來國家的生態走向正常國家的態度，希望納入本次的修憲平台當中，成為討論的主軸之一。

陳亭妃並表示，憲法增修條文中的前言提到，是「為因應國家統一前之需要」，但國家統一已不符合目前治理的現狀，從終止動員戡亂、總統直選後，台灣已是主權獨立的國家，「統一」二字只有在國統綱領中，而國統綱領已成歷史，不該再出現在現行的憲法當中，提案中改為「為因應國家發展之需要」，就是希望國家的根本大法是以國家利益、人民福祉為重。

陳歐珀則針對領土範圍的提案修正部分表示，次此修法是從務實的觀點出發，現行所認定的固有疆域甚至包含蒙古國，可見它是「荒謬」的，且「自我感覺良好」，也影響我國對外的交流，所以將定義改為「領土範圍為憲法效力所及地區」。他並重申這不是要修改現狀。

提案內容中除了要完成廢省程序，也希望將台灣優先的精神入憲，要求在參與國際組織時，應優先以台灣之名義申請加入或提出推案。

另外，在國旗、國歌、國徽部分，陳亭妃表示，每一次國內討論相關議題，但由於涉及憲法層級，因此窒礙難行，此次希望修改為以法律明定，讓社會可以從法律層級討論，甚至用公投的方式決定。她也重申，這次提出的提案都有民意基礎，希望統派不要再給他們戴帽子。