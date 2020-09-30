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開會爽領8000車馬費挨批 高鐵董座昨發函「不領了」

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵公司董事長江耀宗。圖／聯合報系資料照片
台灣高鐵公司董事長江耀宗。圖／聯合報系資料照片

台灣高鐵董事長江耀宗遭踢爆，從同棟大樓董事長室走到會議室，每次會議皆可領取8000元車馬費，上半年光開會就可多領12萬，引發爭議。交通部長林佳龍日前也表示，不該領的錢一毛都不能領，要求兩周內檢討。對此，台灣高鐵公司今天說，江耀宗昨已發函董事會，即起不再支領公司董事會及公司治理暨提名委員會出席費。

高鐵說，公司董事長及董事支領董事會及各功能性委員會出席費，係歷屆董事會慣例，並經薪資報酬委員會及董事會決議通過，且依法令規定公開揭露於公司年報所載「董事酬金」中之「執行業務費用」項下。公司歷任董事長支領前揭出席費係於法有據且合情入理。

不過高鐵說，經媒體報導後，引發諸多議論，並釀成風風雨雨、人心猜忌，不是江耀宗所樂見。因此江耀宗於昨致函公司董事，表示自即日起不再支領本公司董事會及公司治理暨提名委員會出席費。盼種種紛擾猜忌及蜚短流長就此平息，戮力於公司業務正常經營。

高鐵說，江耀宗除已於昨發函全體董事，亦將另行文交通部及鐵道局說明。期盼各界將關注焦點回歸公司經營績效，繼續支持高鐵在全體同仁努力下，所創造之卓越成果；未來，公司亦將一本初衷，持續強化營運安全、提升服務品質，以提供旅客更加優質的旅運服務。

高鐵 薪資 林佳龍

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