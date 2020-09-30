超過2000億的爭議！ 農水署明天掛牌 水利會痛批土匪

各地農田水利會收歸國有，農委會新成立的管理單位農田水利署10月1日正式掛牌運作；但水利會爭議未解，前台南縣蘇煥智則批評，阻擋不了農水署的掛牌，但掛牌也無法解決政府不當取得民間財產爭議問題，因此，會繼續協助各地水利會，進行法律訴訟。

水利會是人民團體、公法人，官派除了陷入地方綁樁塞人的疑慮外，財產移轉更是最大焦點；根據農委會的盤點，農田水利會約有6、700億元現金，以及1500多億元的不動產，掛牌之後就收為國有。

蘇煥智表示，之前釋憲被駁回，主要在於法官保守認為，農田水利法尚未實施；但他仍代表嘉南、雲林、彰化等水利會提起新的行政訴訟起訴狀，向台北高等行政法院提起本訴及定暫時狀態假處分，以阻止農委會的掛牌及財產與農業水權的移轉，水利署掛牌阻擋不了，現金部分可能就充公了，但財產過戶問題，還在設法尋求法律解決；希望確認中華民國並無承受彰化、雲林、嘉南農田水利會的資產，包含現金、存款、有價證券、動產、不動產、水權、灌溉經營管理權及其他一切權利；並請求禁止中華民國承受上揭資產。

蘇煥智說，依照法律「所有權」的概念應該要先確立，至於使用的對象是什麼，這是第二層次，但是，農委會直接跳過法律上的所有權概念，只不斷對外說明，這些財產，不論是不動產或者現金，仍用於農民灌溉，與過去並無不同；連所有權都沒有確立，談用在哪裡，本末倒置，違法違憲。

他表示，這次行政訴訟也把地政事務所列為被告，主要是因為不動產部分，要變更所有權，法律上涉及地政事務，需要買賣、繼承、徵收、贈與等等程序，但水利會的不動產移交，「屬於哪一項？」地政事務沒有一項符合登記項目，既不是徵收，也沒有繼承，「要怎麼從水利會變成國家的？」

蘇煥智表示，農委會公布的農田水利法中，沒有一項條文，說明廢止水利會；由於水利會是公法人，根據憲法第23條的規定，要讓一個法人團體消失，一定要法律明定，當初中華民國紅十字會也遇到同樣的問題，既然沒有廢除，農田水利會還是回到人民團體規範，也還是公法人，所以法律層面上，水利會沒有消失，只是在農委會的嘴上消失，對外說收國有。

反消滅水利會全國自救會總會長、桃園農田水利會會長黃金春批「土匪政府」，他表示，農水署要掛牌，也沒有中央的人原來交接，與各地水利會會長確認，若這件事情是正當合理，一定是風風光光的來，不會沒消沒息，會長們大家都一頭霧水、莫名其妙。

黃金春表示，光財產這一項，農委會內部也覺得要做到合理性、合法性，其中非常複雜與麻煩，主要是地政事務的土地法內，要移轉登記要有買賣等程序，沒有程序，要如何變更；若要修法「沒入」難道水利會的各項財產是不當財產嗎？不然就要清算徵收，若都不是，要如何直接變成政府的？都講這麼多年了，總統、院長都是學法出身的，不應繼續裝聾作啞。