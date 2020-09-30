台日船艦釣魚台擦撞 蘇澳區漁會：先釐清責任再討公道

宜蘭蘇澳籍漁船「新凌波236號」27日下午在釣魚台海域作業時與日本海上保安廳公務船擦撞，船艏右舷裂損，船隻隔天返抵南方澳漁港，船長陳吉雄坦言因撿漁具「有越界一點點」，但指控日方公務船蠻橫擦撞。蘇澳區漁會今表示，先釐清責任歸屬，若確認是日方太鴨霸，一定要請政府討公道，再無下文就「自己救自己」。

這起台灣漁船與日本海上保安廳公務船擦撞事件，因涉及釣魚台，觸動雙方敏感神經，不少蘇澳漁民相當憤慨，大聲疾呼漁民作業生存權必須受保護。蘇澳區漁會理事長蔡源龍說，現在先等漁業署調查責任歸屬，若錯在日本，又不理會漁民，實在太鴨霸，當然要請漁業署和外交部幫漁民討公道，「漁民不能默默被欺負」，漁民的作業權也一定要獲得保障，但一切要等漁業署調查並跟漁民說明後，再決定是否有下一波行動。

漁會總幹事陳春生也說靜待政府釐清事發始末，至於漁會這邊，會協助船長估算修理費用，並做海事報告。他說，如果釐清確定責任不在我方，日本仍繼續不理不睬，就會有下一波抗議。

陳春生指出，目前地方有兩派聲音，一派認為中國大陸和日本現在也很緊張，政治氛圍緊繃，若因此事引發戰爭，對誰都不好；另一派痛罵日本人很可惡。因此還是希望先釐清責任，做適當處置，該怎麼辦就怎麼辦。

近日已有保釣團體揚言要出海到釣魚台宣誓主權。蔡源龍說，確實有聽說一些早期的「老保釣」蠢蠢欲動，也有一些船長認為要發動去抗議，但保釣團體並未和漁會聯繫，漁會也認為還是循正當程序討公道才是理性作法。