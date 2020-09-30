說好的南方澳最終調查報告？ 運安會：因為2原因延遲

去年10月1日南方澳跨港大橋崩塌，造成六名外籍漁工罹難，12人輕重傷，明天將滿一周年。立委質疑南方澳最終調查報告一拖再拖，是否與國家運輸安全調查委員會（運安會）人力不足有關。對此，運安會主委楊宏智說，疫情跟人力都有關。

今年5月，運安會公布南方澳斷橋事實資料報告，歷經七個月調查，發現完工21年與主橋結構相關的維護工程僅進行三次，還是擦油漆與鋪瀝青。另外亦發現部分鋼索發黑鏽蝕，恐與橋梁斷裂有關，卻未被列在檢測項目之中，且明明按照規定每兩年應做一次橋梁檢測，卻自2016年4月28日後未再做過橋梁檢測。

同時發現瀝青鋪面是原來兩倍，分布也不均勻，最薄之處9.6公分、最厚之處17公分。運安會當時說，增加厚度就是增加重量，疑會增加橋梁乘載負擔。

立法院交委會今邀請運安會就「運輸安全調查精進作為」做專題報告。立委洪孟楷質疑，下周一南方澳新橋就要動工，已經滿一年報告卻遲未出爐。

對此，楊宏智說，今天下午委員會會把南方澳大橋草案做審查，如果通過，一樣會在30日內給相關單位。會以10月中為目標，10月底前對外公布最終調查報告。

由於運安會先前曾承諾8月最終報告就會出爐，又一改再改，立委陳歐珀則質疑，是否人力不足造成南方澳調查遲緩？

楊宏智說，有兩個原因，一是疫情關係，大橋設計原廠是法國，香港有分辦公室，對方很願意來陳述跟提供資料，但最後礙於防疫只能用視訊。

楊宏智說，另一個原因跟人力也有關係，運安會第一階段75人只有讓鐵道調查人力完整到位，公路需要11人現在只有四人，不及二分之一，會積極向行政院爭取人力。