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普悠瑪事故將滿2年 運安會：最終調查報告10/21前公布

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
前年10月21日普悠瑪翻覆，造成18死多人輕重傷。 圖／聯合報系資料照片
前年10月21日普悠瑪翻覆，造成18死多人輕重傷。 圖／聯合報系資料照片

前年10月21日台鐵普悠瑪號翻覆，釀成18死、291人輕重傷。國家運輸安全調查委員會（運安會）主委楊宏智說，最終調查報告草案已於9月2日審查通過，目前各單位正在做最後確認，會在滿兩周年前對外公布調查結果。

運安會去年8月成立，今年4月發布普悠瑪事實資料報告，指該列車在出發前已是一台故障車，只是未被發現，行駛途中出現13次動力不足狀況，加上以為列車自動防護系统（ATP）故障以至於誤判，途中多次超速，出軌前時速甚至高達140公里，過彎翻覆前一秒司機停止催油門但也沒煞車，多重原因下釀成憾事。

立法院交委會今邀請運安會就「運輸安全調查精進作為」做專題報告。立委洪孟楷質疑，普悠瑪翻車迄今快兩年，上個月說好9月最終調查報告會出爐，可是今天已經是9月最後一天，說好的報告呢？

對此，楊宏智說，最終調查報告很慎重，盡全力用最快速度完成它。調查報告草案在9月2日審查完，已發布給各相關單位，包含台鐵、日車、鐵道局等，給30天做回覆，比照航空用最高規格，用最完整程序。

洪孟楷追問，罹難家屬一再控訴，報告還沒出來台鐵卻一再找家屬做協調，最終調查報告是否能在10月21日滿兩周年前出來？楊宏智則表示，沒有問題。

立委陳歐珀也質疑，普悠瑪調查報告是運安會成立公信力第一步，過去行政調查避重就輕，淪為官官相護，所以希望藉由運安會呈現出真相，可是運安會調查報告卻遲未出爐，是否有所隱情。

對此，楊宏智說，沒有任何隱情，都是公正公開，屆時也會把日車的狀況真實反應，給他們改善建議。

普悠瑪號 台鐵 列車 洪孟楷 陳歐珀

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