逾一年沒開食安會報 江啟臣籲蘇貞昌：該道歉就道歉

國民黨主席江啟臣上午接受電台專訪，對於行政院一年多未召開食安會報，江表示，對於美台關係，民眾當前最關心的就是食安，而食安會報是很重要的幕僚、稽核會議。他呼籲院長蘇貞昌，沒開就直接說沒開，距離明年開放美豬還有三個月，也必須對外說明何時打算要開；如果不開就跟大家說以後都不要開。對於沒開的事實，該道歉的就要道歉。

江啟臣強調，食安會報會決定一些政策方向和結論，才能夠下達命令給底下的執行單位，所謂的諮議會議才知道要找哪些專家來討論。但一年沒開了，8月28日蔡總統宣布要開放美豬這麼重大的議題，蘇貞昌身兼食安會報的召集人為什麼沒有召開？

江啟臣說，他昨天拿出各家民調再三強調現在民眾最關心的就是食安問題，但距離蔡總統宣布開放美豬已經超過一個月了，蔡政府一天到晚跟大家說有評估，卻又沒開會，是怕開了走漏消息嗎？因為這裡面也涉及到一些外部專家的參與。不過，食安這麼重要的問題，昨天在院會質詢時看到蘇貞昌的態度實在令人無法接受，部長的回答也讓人傻眼。