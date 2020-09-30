食安辦功能？ 包正豪：用來欺騙敷衍民眾的遮羞布

含萊克多巴胺美豬明年1月將開放，昨卻爆出行政院長蘇貞昌超過一年未主持全國最高等級的食安會報，行政院發言人丁怡銘昨天表示，食安辦都有例行督導會議，隨時向院長蘇貞昌報告。淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪在臉書表示，這種組織從頭到尾都只是用來欺騙敷衍民眾的遮羞布。

包正豪說，不管丁怡銘怎樣替蘇貞昌拗，都無法掩蓋民進黨政府敷衍國人的事實。食安辦當初是因為一連串食品安全問題爆發，政府幾無作為，引起社會恐慌，所以新設置一個機構（組織）來彰顯政府維護食品安全的決心。

他說，當初成立時，可是信誓旦旦這個機構將會整合政府各單位，不再單打獨鬥，也不會彼此之間橫向聯繫不足，自掃門前雪。會讓人民吃得安心，這是當初政府的承諾。但其實只是搪塞，這種組織從頭到尾都只是用來欺騙敷衍民眾的遮羞布。

包正豪說，政府組織有其法定權責，該誰就是誰，而需要跨部會協調的時候，找不管部的政務委員出來。哪裡有設立食安會報的需要？食安會報是假的沒用的，丁怡銘已經講得很露骨，蘇貞昌會找適當人諮詢，不需要透過食安會報。決策更是，因為沒有法定權力啊！

他說，認識到這點，所謂因應某些狀況而設立的臨時機關，基本上就是個敷衍的藉口，別當真，那是政府在表演它很關心你的道具，就像民進黨政府的食安會報一樣。