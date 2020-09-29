台美史上關係最好？ 國民黨要蘇貞昌先問問這兩個人

行政院長蘇貞昌今日被問到是否要朝「台美復交」方向發展，他表示台美斷交是在國民黨執政時發生的，這幾年在蔡總統領導下才有效的改善台美之間的關係，而一步一步有效和美國加強關係，是要奮鬥的目標。對此，國民黨國際事務部主任李大中質疑，既然台美關係史上最好，那為何外交部長吳釗燮要說「不尋求與美國建立全面外交關係」？

李大中建議，蘇貞昌應該去問一下吳釗燮，既然台美關係是史上最好，為何吳釗燮要對美媒說「不尋求與美國建立全面外交關係」？蘇貞昌也應該再去問一下自己部屬經濟部長王美花，為何她說「如果不解決美豬美牛問題 、是沒有辦法走下去」？

李大中指出，前總統陳水扁任內烽火外交與支票外交，8年兩任總統任內丟了9個邦交國，建交3國，我邦交國數目剩下23國。反觀馬政府時期推展活路外交，不僅守住我邦交國國，任內只有甘比亞與我方斷交，而且在國際多邊參與上多有斬獲，包括爭取到WHA觀察員以及參與ICAO年會。再看蔡總統任內，邦交國數目從22國降至15國。