第7國 法務部與貝里斯簽司法互助協定

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

法務部長蔡清祥日前在貝里斯駐台大使賀黛安女士(Ambassador Diane Haylock)見證下代表我國簽署「中華民國政府與貝里斯政府刑事司法互助條約」，貝里斯政府昨天由外交部長Wilfred Elrington在貝里斯市代表貝國順利完成條約簽署。

法務部晚間說，這是我國繼與美國、中國大陸、菲律賓、南非、波蘭及諾魯後，簽署的第7個刑事司法互助條約。

法務部說，條約歷經1年磋商，在外交部及我國駐貝里斯大使館的共同努力下，雙方終獲簽署共識，將來條約生效，我國與貝里斯將可在刑事調查、追訴、法院審理、犯罪防制等程序中，相互提供協助。

法務部指出，條約包括可透過視訊詢問或准許請求方人員在證人或被告陳述時在場，依受請求方同意的方式詢問證人，大幅縮減跨境取證耗費的時間及勞力。

此外，相關協定還包括取得證言或供述、提供文書證據、確認關係人之所在及身分、文書送達、確認物之性質及所在、執行搜索及扣押、協助凍結、扣押及執行罰金，對於共同打擊犯罪將有助益。

貝里斯 法務部 外交部

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