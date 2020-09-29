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紓困追加預算盼排除冷凍期 柯建銘：卡下去沒意思

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
民進黨團總召柯建銘。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

立院財政委員會聯席會明將續審紓困振興特別預算第二次追加案，民進黨團總召柯建銘表示，希望朝野黨團能夠同意排除一個月的協商冷凍期，加速國會審查。柯建銘說，「再卡下去也沒有什麼意思」，他明天將至委員會與在野黨團協商。

立法院財政、內政、經濟、教育、交通、衛環聯席委員會明天將繼續審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第二次追加預算案」

柯建銘指出，目前共有171個預算提案，希望明天聯席會議處理完後，再交由游錫堃協商，朝野黨團也可以同意排除一個月的協商冷凍期，讓這次的追加預算盡速完成三讀，明天也會跟在野黨團洽談此事。

柯建銘指出，他今天與先行與國民黨團總召林為洲討論過，並表示，過去兩次審議紓困特別預算都是如此，應該比照辦理，但林並未表態是否同意。柯建銘認為，相關特別預算目的在於紓困產業，應盡快審查，相信時代力量黨團，和民眾黨團也會同意。

柯建銘 紓困振興

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