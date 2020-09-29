2024網路聲量排第三 朱立倫：也要看到底是正評負評

臉書粉專「聲量看政治」近日公布，從年初大選到現在以「2024總統大選」為標籤的新聞中，新聞聲量前三高的政治人物分別為台北市長柯文哲、高雄市前市長韓國瑜及新北市前市長朱立倫。對此朱立倫今表示，2024還很遙遠，「當然聲量高很開心，但也要看聲量到底是正評還負評。」

朱立倫今選在中秋節前夕，與新北市議會「三君」議員洪佳君、陳儀君、蔡淑君一同烤肉，對於2024總統網路聲量排名第三，他表示，「好遙遠的事情喔，現在全民應該比較關心是後天中秋節，還有下禮拜國慶連假。」

朱立倫說，聲量高很開心，但也要看聲量到底是正評負評，現在跟三君站在一起，不但聲量高，一定也是正評。

至於現在回到台大教書，是否有跟學生聊到未來動向，朱立倫表示，在校園就單純跟學子在一起，最近也接到很多演講，下午又接了一個，希望多把自己的專業知識跟年輕一代交流。