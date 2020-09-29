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食安會報想開再開？國民黨批：蘇貞昌職權凌駕法律？

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

針對行政院辯稱一年多未召開食安會報是因為行政院長蘇貞昌上任以來改變作法，食安辦公室只要有需要，隨時可以召開相關督導會議。國民黨批評，這樣就是違法食安法規定，蘇貞昌沒有擅自更改作法的空間，難道行政院長的職權可以凌駕法律嗎？

國民黨批評，根據「食品衛生安全管理法」規定，至少每三個月開會一次，行政院一年多來未依法召開食安會報。行政院不認失職疏失還要強辯硬凹，把例行性督導會議拿來魚目混珠，毫無反省能力，監察院應該主動調查相關失職官員，督導政府做好食安工作。

至於行政院辯稱，食安辦公室已有例行的督導會議，隨時向院長報告，這次依照國際標準開放進口肉品，另有跨部會小組討論，同時相關標準也經過諮議會的討論。國民黨指出，開放標準早就公布，行政院說有經過諮議會、跨部會小組討論，要求行政院應公布相關會議紀錄。

國民黨並質疑不召開食安會報，難道是因為食品衛生安全管理法中規範食安會報必須有專家學者以及民間團體代表參加，政府根本不想接受任何可能的反彈意見，就直接跳過嗎？

行政院 食安 國民黨

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