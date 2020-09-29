落實韋德齊訪台成果 台捷大學合作50名捷克華語獎學金

外交部今天表示，捷克參議院議長韋德齊訪台後，為了落實他訪台成果之一，包括政治大學等七所大學，兩國大學合作提供50名獎學金讓捷克學生來台學習華語，提供給捷克學生申請來台，明年開始就能申請，希望捷克學生作為台捷之間的文化橋樑，積極分享在台所見所聞。

外交部今天舉辦「台灣-捷克華語文獎學金記者會」，外交部次長曾厚仁、捷克經濟文化辦事處代表朗樂出席，七所有獎學金名額的大學代表也出席，分別是成功大學、政治大學、東海大學、清華大學、靜宜大學、輔仁大學及中山大學，捷克布拉格化工大學校長馬捷卡（Pavel Matejka）以視訊方式參與記者會。

有趣的是，韋德齊訪台時在立院演說時一句「我是台灣人」引發迴響，捷克一間服飾公司甚至在網站上販賣「Wo shi Taiwan ren」（我是台灣人）的T恤，今天曾厚仁、外交部發言人歐江安及七所大學代表都穿「我是台灣人」的衣服參加記者會。

曾厚仁說，在外交部協助下，台灣的學校提供50名華語文獎學金讓捷克學生申請，他感謝七所大學積極參與，在韋德齊訪台短短一個月內就有50個名額，這個計畫是以校對校來提出，包含專門研習華語的學生，也歡迎攻讀其他領域並有學習華語的捷克在台交換學生申請。

曾厚仁說，希望捷克學生做為台捷文化橋樑，未來雙方可以加強文化上的交流，也希望在這樣的基礎之上，有更多學校和台灣互相交流，外交部也會持續協調國內各單位，逐一落實韋德齊訪台的其他項成果，讓台捷交往邁向全面性的民主合作夥伴關係。

之前隨韋德齊訪台的馬捷卡說，他訪台期間收穫豐富，和台灣的大學簽署備忘錄等，希望這些都能促進台捷間的合作，他也會持續舉行會議，討論如何跟台灣交流，這次的獎學金是明年的，希望疫情結束後能繼續推進和台灣方面的教育關係。