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【重磅快評】吳音寧的質譜儀與柯文哲的2024

聯合報 / 主筆室
台北市長柯文哲（左三）前天視察北農質譜儀化學快檢作業流程及供應人實名制檢查作業，表示台北市有檢查瘦肉精能力。記者潘俊宏／攝影
台北市長柯文哲（左三）前天視察北農質譜儀化學快檢作業流程及供應人實名制檢查作業，表示台北市有檢查瘦肉精能力。記者潘俊宏／攝影

北農兩年前設置質譜快速篩檢技術實驗室、去年啟用新式質譜化學快檢，查驗農產品農藥殘留，今年7月正式啟用「供應人實名制」，台北市長柯文哲前天視察後表示「將來要檢查瘦肉精也可以」；未料有人爆料這質譜儀是北農前總經理吳音寧購置的，柯市長今天被媒體問及此事時直搖頭嘆氣，未做正面回應。

柯文哲從未掩飾他對2024總統選舉的企圖心，日前更在議會答覆議員說「我不是想過，是直接準備」，一向直率的表態是柯市長的人格特質，也是吸聚柯粉的一項利器，但也因為他一直在「準備」2024大選，以致最近常常遭來無心市政的批評，副市長黃珊珊已經是在做市長的活了。

前天柯文哲到北農視察質譜儀化學快檢及供應人實名制，柯努力說明推動實名制政策，就是在打蔡政府目前最為人詬病的食安牌，他怕說不清楚，還特別強調他發現質譜儀將來要檢查瘦肉精也可以，聲稱台北市已具備檢查瘦肉精的能力；柯說出「瘦肉精」關鍵字，立刻受到關注，馬上有人發現柯大為稱讚的質譜儀，其實是北農前總經理吳音寧在任內購置的，還質疑柯「政治不難，不要糟蹋人才就好」、「割稻尾」。

原本是一個可以和中央開放萊豬政策叫板的利器，瞬間被外界指為拿吳音寧買的質譜儀當政績、糟蹋人才、割稻尾，負評湧來，柯文哲面對媒體不是搖頭就是嘆氣，和前天宣布台北市有檢查瘦肉精能力時的意氣風發，判若兩人。 

其實，柯文哲既說要直接準備2024大選，正當國人對開放萊豬充滿疑慮，蔡總統因為這項政策而聲望大跌之際，柯文哲推質譜議、農產品實名制確實是張好牌，北農在那一位總經理任內買質譜儀又如何？就算是吳音寧買的，柯市長當時也沒有否決，難道非要韓國瑜買的才能用？

蔡政府沒有配套就宣布開放萊豬，即使立委要求落實標示，衛福部長陳時中被逼問半天才勉強說「會鼓勵業者這麼做」，不少地方政府都訂有瘦肉精零檢出的自治條例，台北市民自然期待市府也能嚴格把關，柯市長要想的是如何充分發揮檢驗能量？如何促使中央落實標示及源頭管理，吳音寧買的質譜議又如何？市府是北農大股，取之於民，用之於民，有什麼好歎氣？

台北市長柯文哲（左三）前天視察北農質譜儀化學快檢作業流程及供應人實名制檢查作業，表示台北市有檢查瘦肉精能力。記者潘俊宏／攝影
台北市長柯文哲（左三）前天視察北農質譜儀化學快檢作業流程及供應人實名制檢查作業，表示台北市有檢查瘦肉精能力。記者潘俊宏／攝影

柯文哲 瘦肉精 北農 吳音寧

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