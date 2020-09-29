停止進口新疆「血棉花」？王美花：聯合國禁 台灣就禁

美國日前宣布，由於中國涉嫌「強迫勞動」生產，侵犯新疆地區少數民族人權，將禁止從中國新疆進口棉花等產品。民進黨立委蔡易餘今於立法院院會質詢行政院是否比照辦理？經濟部長王美花則表示，如果聯合國禁止，台灣一定跟。

美國政府9月14日宣布，由於中國涉嫌侵犯新疆地區少數民族人權，將禁止從中國新疆進口棉花、番茄、美髮製品、電腦零件及紡織品等五項產品。美國土安全部代理副部長Kenneth Cuccinelli表示，新一輪禁令旨在打擊中國對維吾爾族穆斯林進行強迫勞動所製成的產品進入美國，屆時將採用「暫扣令」(withhold release orders) 的形式進行。

蔡易餘今在質詢時表示，美國認為這些產品就是對維吾爾族的強迫勞動，而不管是用集中營，還是工作營的方式，中國確實對邊疆少數民族做人權上的侵害，對他們進行勞動上的剝削。他指出，歐盟也因為新疆的狀況，包括法國總統馬克宏也已經注意到新疆的狀況。

蔡易餘說，國際上的文明國家都已經注意到新疆棉花背後的不人道，堪比大家所知的「血鑽石」，他詢問行政院長蘇貞昌，「行政院是否研議禁止進口新疆的棉花？」

蘇貞昌回答，台灣是以人權立國，會再了解看看。王美花則說，相關情況，台灣傾向於跟隨國際標準，假設聯合國說要禁，台灣一定跟；假設幾個主要國家有多數的共識，台灣也會禁止；至於個別國家的情形，我國就要看狀況而定。她說，「我們一般是這樣子在做。」