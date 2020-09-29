食安會報都沒開？行政院：食安辦3個月開2次會

國民黨立委江啟臣今在立法院質疑，在民調多數反萊豬的此刻，行政院食品安全會報最後一次開會卻是去年6月，這也讓行政院長蘇貞昌回應時一度卡詞。行政院解釋，去年6月蘇貞昌召開食安會報交辦任務後，食安辦持續有跨部會(署)的食安協調會議與機制，且每3個月開會2次，有任何需要也會隨時召開相關督導會議。

行政院發言人丁怡銘解釋，食安辦都有例行督導會議，隨時向院長報告，這次依照國際標準開放進口肉品，另有跨部會小組來討論，同時相關標準也經過諮議會討論，食安辦也參與各相關會議。

至於江啟臣指的食安會報，這種由蘇貞昌親自主持，把所有部會都叫來排排坐的會議，自蘇貞昌上任以來也改變作法，食安辦公室只要有需要，隨時召開相關督導會議，讓解決事情更有效率。跨部會的食安協調機制仍正常運作，政府也隨時跟食安會報委員聯繫，隨時提供食安資料給委員，也請委員隨時提供建言，後續仍會視需要開會。

只不過根據行政院食品安全會報設置要點，行政院食安會報，由行政院長擔任召集人，每3個月召開會議1次，必要時得召開臨時會議。丁怡銘則解釋，食安會報還是有開，只是院長是事前交辦或是事後聽取報告。

丁怡銘說，去年6月由蘇貞昌召開食安會議後交辦任務，一年多來，食安辦持續有各種跨部會食安協調會議與機制，包括例行會議是透過三部會、署，包含衛福部、農委會、環保署跨部會會議，每3個月開會2次，特定會議例如聯合稽查、雞蛋溯源、醬油蜜蜂攙偽、學校午餐、食安檢機制檢討等，均不定期持續開會。

丁怡銘表示，各部會在大會議室開會，這不是蘇貞昌開會的風格，像是新冠肺炎爆發以來，每周定期召開的防疫會議也非官員全部排排坐，而是蘇貞昌就每周重要任務和主題，隨時動態調整與會成員做討論。