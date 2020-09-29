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江啟臣狂問食安會報開了沒？ 蘇貞昌一度卡詞

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。圖／本報資料照片
行政院長蘇貞昌。圖／本報資料照片

國民黨立委江啟臣今在立法院質疑，民調有7成反對萊豬進口，「行政院食品安全會報」最後一次開會卻是去年6月，數度詢問備詢的行政院長蘇貞昌前次開會是何時，但蘇一度卡詞，最後僅說「我們對於食安的做法，每一天都在做。」行政院發言人丁怡銘則補充表示，食安辦公室已有例行的督導會議，隨時向蘇貞昌報告。

蘇貞昌今赴立法院報告「110年度施政計畫及中央政府總預算案編製經過」，並備質詢。

針對美豬美牛放寬進口議題，江啟臣秀出近日民調，顯示有近7成民眾不支持，並質疑，負責全國食品安全的協調、監督、推動及查緝事務的「行政院食品安全會報」何時開會，數度質疑「食安會報開了沒？」但蘇貞昌都未正面回應。

最後江啟臣表示，前一次食安會報已經是去年六月開的，食安會報三月要開一次，必要時可以加開，執行單位是衛福部，但蘇貞昌是召集人；蘇貞昌則說，我們對於食安的做法，每一天都在做。」

丁怡銘受訪時補充表示，食安辦公室已有例行的督導會議，隨時向蘇貞昌報告，這次依照國際標準開放進口肉品，則另有跨部會小組來討論，同時相關標準也經過諮議會的討論，行政院食安辦公室也參與各相關會議。

丁怡銘表示，江啟臣所說的是由院長親自主持，把所有部會都叫來排排坐的會議，但蘇貞昌上任以來改變作法，食安辦公室只要有需要，隨時召開相關督導會議，解決事情更有效率。跨部會的食安協調機制仍正常運作，政府也隨時跟食安會報委員聯繫，隨時提供食安資料給委員，也請委員隨時提供建言，後續仍會視需要開會。

根據行政院食品安全會報設置要點，行政院食安會報，其任務包括跨部會協調食品安全風險評估與管理措施，建立食品安全衛生之預警及稽核制度；其他加強全國食品安全之協調、監督、推動及查緝事務。行政院長擔任召集人，每3個月召開會議1次，必要時得召開臨時會議。

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